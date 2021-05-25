📰 Российский рубль настойчиво прокладывает себе дорогу к локальным максимумам, отбросив доллар до 73,5 накануне, пишет «Российская газета » со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Динамика против евро не столь однозначная и больше похожа на затянувшийся боковик. Однако и тут стоит помнить, что значительную часть времени евро проводит ниже отметки 90 рублей, что указывает на локальную победу покупателей рубля. Базовым сценарием пока остается консолидация перед дальнейшим восстановлением рубля к доллару и, в меньшей степени, евро. Подтвердить такой сценарий на этой неделе сможет продвижение ниже 89 за евро и 73 за доллар. Этот небольшой шаг способен серьезно оживить покупателей российской валюты и ускорить ее укрепление.

📰 Законодательство России нуждается в актуализации в связи с ростом значимости так называемых цифровых активов, в частности, аккаунтов в соцсетях, пишут «Известия ». Этот вопрос обсуждался на стартовавшем в Санкт-Петербурге Международном юридическом форуме. Правовой статус личной странички в соцсети или аккаунта в мессенджере до сих пор не обозначен законодателем. Как рассказали опрошенные изданием эксперты, одни социальные сети позволяют своим пользователям при жизни определить возможность использования своих аккаунтов в случае смерти, запланировав их удаление или передачу близкому родственнику. Другие позволяют родственникам умерших пользователей закрыть или удалить их страницы, а также перевести личные аккаунты в статус «памятный». Если речь идет о бизнес-аккаунте, то в завещании нелишним будет указать логин и пароль для входа. Но если такой аккаунт вели супруги, в случае развода он может быть признан совместным имуществом.

📰 После четырехнедельного перерыва международные инвесторы начали сокращать инвестиции в ОФЗ, пишет «Коммерсант ». На минувшей неделе они вывели из российских госбумаг на 190 млн долларов (около 14 млрд рублей). При этом доходность десятилетних ОФЗ по итогам недели почти не изменилась, оставшись в районе отметки 7,15% годовых. Однако эксперты полагают, что в условиях «укрепления рубля и геополитической стабильности» можно ожидать возвращения инвесторов даже в большем объеме: доходность российских бондов привлекательна для нерезидентов и составляет около 7%.

📰 Правительство может внедрить в России еврорегламент производства электротехники, включая смартфоны, чтобы продлить срок их возможного использования до 10 лет, пишет РБК . Доступный ремонт должен стать альтернативой попаданию техники на свалку. В результате у граждан снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени. Как отметили эксперты, добиться уменьшения объема старой техники вряд ли удастся, потому что произведенные для ремонта запчасти нужно будет так же утилизировать, если они не были использованы. Также Россия не имеет права в одностороннем порядке вводить требования к продукции. Техрегламент для электроники необходимо согласовать на уровне властей пяти стран Евразийского экономического союза.