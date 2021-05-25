В Госдуме предлагают ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. С соответствующей инициативой выступил депутат Евгений Федоров, он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT .

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребенка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка», — пишет Федоров.



Федоров отмечает, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие семейные формы устройства детей являются приоритетными в решении проблемы сиротства, создают условия для социализации и всестороннего развития ребенка, указал депутат.



В настоящее время, по его словам, у ряда категорий граждан есть льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров при начислении земельного налога. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и другие.