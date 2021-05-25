Экономика России в 2021 году покажет положительную динамику после спада на 3% в прошлом году, но роста ВВП 3% может не достичь, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии», — пояснил он.

Также он прогнозирует, что спрос на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. «В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза. Доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать. Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», — сказал Кудрин.

Таким образом, необходимо будет тщательней относиться к методам финансирования различных программ, считает он. «В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ. Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах. Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, с здравоохранением, будут требовать больше ресурсов», — указал Кудрин.