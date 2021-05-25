Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время в качестве антикризисной меры. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия» . По словам Кудрина, впоследствии данная мера должна быть применима только для отдельных категорий граждан.

«Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство. Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий», — рассказал глава СП.

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Также он считает, что изменения в налогообложении пора остановить. «Было изменено бюджетное правило, что позволяет увеличить заимствования. В этом году — на 1,4 триллиона рублей. Теперь про налоги, которые в России в среднем ниже, чем в Европе, если считать без доходов от нефти, то есть на недобывающие отрасли. Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. Это очень важно для инвесторов, которые, просчитывая свои проекты, должны понимать, что на ближайшем горизонте не будет изменений, чреватых дополнительными издержками. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует. С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться», — рассказал Кудрин.