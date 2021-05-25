Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 682,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,69% и равнялся 1 581,72 пункта.

На фоне сохранения позитивных настроений на мировых рынках индекс Мосбиржи будет тяготеть к отметке 3 700 пунктов, полагает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.

«Сегодня, учитывая в целом неплохой внешний фон и рост нефтяных котировок, мы ждем оживления спроса на «голубые фишки» и умеренного роста основных индексов в начале торгов. Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, в течение дня будет тяготеть к отметке 3 700 пунктов в условиях сохранения позитивного настроя на мировых рынках», — комментирует эксперт.