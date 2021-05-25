СберБанк с 25 мая изменяет условия по программе «Господдержка-2020». При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составляет от 6,05% годовых, уточнил заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев. Действуют и другие дополнительные льготные условия — например, в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.



По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.