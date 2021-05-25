Поступления основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличились на 5—10%, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Мы видим по ненефтегазовым доходам, — нефтегаз это отдельная история, довольно бодрый рост, даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, — что в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5—10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019 году, с учетом того, что два года уже прошло, на 5—10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — отметил Колычев.

Такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики, указал замглавы Минфина.

По его словам, российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства. «По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более «радужной» траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — пояснил замминистра.

Дефицит бюджета РФ в 2021 году будет меньше 2,4% ВВП, сообщил Колычев. «Да, естественно, меньше — просто из-за того, что цены на нефть другие, это такой счетный фактор. Сейчас не те цены, что такой дефицит может быть», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.