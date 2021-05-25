Правительство РФ разрешило въезд иностранных инвесторов в России в условиях ограничений, которые связаны с коронавирусом. Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития .



«Списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов. Планируется, что срок рассмотрения заявки с момента обращения в субъект РФ до включения в списки на въезд не будет превышать одного месяца», — говорится в сообщении.



По словам министра экономического развития Максима Решетникова, возможность въезда в Россию иностранных инвесторов станет важным шагом на пути восстановления деловой активности. «Мы стараемся идти навстречу иностранным партнерам, которые заинтересованы во взаимодействии с нашей страной. Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важным для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Решетникова.

Инвесторами считаются собственники компаний, осуществляющих деятельность на территории РФ, а также иностранные граждане, въезжающие в РФ для участия в переговорах либо подписания соглашений и контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории РФ, отмечается в сообщении.