Власти Москвы планируют запустить единую транспортную MaaS-платформу, которая позволит в один клик создавать наиболее удобные для пользователя маршруты, в 2021 году. Об этом сообщил во вторник на форуме Smart Cities Moscow первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин.

«Создается и развивается в Москве услуга MaaS (Mobility-as-a-Service. — Прим. ТАСС), мобильность как услуга, которая позволяет человеку в одно нажатие кнопки создать свой собственный маршрут, более того, создать несколько маршрутов исходя из тех преференций, которые человек будет задавать в этом мобильном приложении. <...> Достаточно будет одного приложения, в котором у него будет и навигационная часть, и карта метро, и кошелек для проездного, и расписание автобусов, все транспортные функции будут соединены. Мы планируем запуск этого приложения уже в этом году», — сказал он.

Андрейкин уточнил, что в приложении будет открыт доступ сразу ко всем агрегаторам: такси, каршеринг, операторы велосипедов и самокатов. Это будет комплексное, большое транспортное предложение для пассажиров, где можно будет сделать все в один клик. «Более того, мы стремимся сделать так, чтобы и наиболее экономически выгодно было использовать именно такой удобный сервис, потому что сервис будет автоматически рассчитывать стоимость поездки и предлагать наиболее выгодную для человека», — отметил он.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее объявил о создании единого приложения на основе концепции MaaS, сочетающего все виды общественного транспорта и предоставляющего возможность проложить мультимодальный маршрут, включающий в себя использование нескольких видов общественного транспорта. Заммэра также предложил всем операторам такси, каршеринга, проката велосипедов, самокатов объединиться в едином приложении.

Ликсутов уточнил, что данное приложение даст пользователям возможность прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать подходящий транспорт и сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях, тарифах разных операторов.