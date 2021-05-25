Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергея Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, отметив, что иногда в фонде предоставляют «сомнительные» рекомендации.



«У Международного валютного фонда есть очень простое правило: если ты заемщик, ЦБ или правительство, не имеет значения, то ты должен следовать советам МВФ. И мы находились в такой ситуации в 90-е годы. Благодаря той политике, которую проводил ЦБ, мы погасили свои обязательства перед МВФ. И уже более десяти, а может и двадцати лет, мы никаких денег не должны этой организации. И по правилам самого же МВФ, те рекомендации, которые они дают, даются не только не настойчиво, а вскользь», — сказал он.

Швецов добавил, что иногда регулятору поступают «сомнительные» и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации.

«Мы получили «сомнительные» рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ — это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, — летний или весенний период. Слава богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Мы улыбнулись и сделали все как надо: повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Поэтому ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять», — добавил он.