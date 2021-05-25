Средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при условии обеспечения ими зарплат гражданам может хватить только на три года, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Такие меры не являются целесообразными, для улучшения уровня жизни населения важно не тратить накопленные резервы, а увеличивать производительность труда, добавил он.

«Временно — да, мы можем раскупорить «кубышку», можем за три года «проесть» наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель, и, как я уже сказал, важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, который нивелирует внешние шоки», — пояснил Швецов.

Он подчеркнул, что без механизма ФНБ Россия будет полностью зависеть от цены на нефть, что является негативным аспектом. «Сегодня экономическая ситуация в России благодаря этим инструментам позволяет многим секторам расти, строить долгосрочные планы и делать долгосрочные инвестиции», — рассказал Швецов.

При этом он подчеркнул, что главный фокус правительства должен быть нацелен даже не на повышение удобств для граждан, а на повышение производительности труда. «Что касается уровня жизни — нет другого рецепта, кроме роста производительности труда. За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором», — отметил Швецов.

Он также напомнил, что распределительный аспект бюджета не относится к компетенции ЦБ.

«Банк России обеспечивает нормальное функционирование рубля как национальной платежной единицы со всеми его функциями, обеспечивает работоспособность финансового сектора по финансированию национальной экономики. Инвестиционный климат и другие факторы, которые являются необходимым условием совокупности для роста экономики, косвенно находятся в нашей компетенции. Мы, безусловно, общаемся с правительством, у нас очень много совместных рабочих групп и планов, но требуется время для того, чтобы выйти на устойчивый экономический рост», — заключил Швецов.