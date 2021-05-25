Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении ответственности за нарушение порядка расчета оплаты коммунальных услуг в жилых домах, а также о требованиях к оператору государственной операционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Госдума вводит ответственность за нарушения при расчете оплаты услуг ЖКХ в частных домах Законопроектом предлагается установить ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы, повлекшее ее необоснованное увеличение, перед собственниками жилых домов.

Действующей редакцией Жилищного кодекса предусмотрена ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчета платы за такую услугу перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Данное лицо обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору социального найма штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. Ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома законодательством не урегулирована. В связи с этим законопроектом предлагается установить ответственность лица, предоставляющего коммунальные услуги, за нарушение порядка расчета платы, повлекшее ее необоснованное увеличение.

Ко второму чтению законопроект был доработан, в него были включены поправки об обязанностях оператора ГИС ЖКХ, которым сейчас выступает Почта России. Согласно тексту, оператор «обязан обеспечивать соответствие системы требованиям законодательства Российской Федерации, бесперебойное функционирование системы, возможность интеграции и взаимодействия иных информационных систем с системой». Законопроект также обязывает Минстрой подписать соглашение с оператором системы в целях определения порядка ее эксплуатации и модернизации, а также установления взаимных обязательств по выполнению установленных законодательством требований.

«Информация, содержащаяся в системе, является официальной и составляет государственный информационный ресурс в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в редакции второго чтения. Правообладателем информации выступает РФ, от имени которой действует Минстрой.