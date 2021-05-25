Банк России установил официальные курсы валют на 26 мая.

Курс доллара понизился на 13,03 копейки, составив 73,3963 рубля (73,5266 рубля на 25 мая). Курс евро вырос на 26,68 копейки до 89,9545 рубля (с 89,6877 рубля на 25 мая).

На Московской бирже на 14:02 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 22 копейки, валюты стоят 73,47 и 89,97 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,27—73,6 рубля за доллар и 89,69—90,6 рубля за евро.