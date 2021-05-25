Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трех лет, за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении тех лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В пояснительной записке авторы указывают на значительное число случаев, «когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность». Существующие меры воздействия не являются достаточными, указывают они. Поэтому Уголовный кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой, если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Кредитор может быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместил нанесенный ущерб, а также перечислил в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.

Другим законопроектом, принятым в первом чтении, поправки вносятся в КоАП. Документом предусмотрено ужесточение административных штрафов за выдачу незаконных займов, в том числе тех, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Законопроект также позволяет приостанавливать работу ИП и юридических лиц на срок до 15 суток. КоАП предложено дополнить положением о штрафах за повторное незаконное предоставление займа, если такое деяние не имело признаков уголовного преступления. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей. Работа ИП, фирм и организаций может быть приостановлена на 90 суток.