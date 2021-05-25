Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право физическим лицам переводить средства друг другу с помощью анонимных электронных кошельков. При этом анонимный перевод средств возможен только при условии прохождения идентификации. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.



Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект вносит поправки в закон «О национальной платежной системе». Согласно действующей редакции этого закона, использование неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться физическим лицом для перевода денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В то же время физическому лицу, в отношении которого проведена упрощенная идентификация, другой статьей закона разрешены переводы денежных средств физлицам.

«В целях устранения неоднозначного толкования норм федерального закона «О национальной платежной системе» часть 51 статьи 10 федерального закона «О национальной платежной системе» дополняется указанием на возможность использования клиентом — физическим лицом неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств как в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и в пользу физических лиц», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время, напоминает ТАСС, после проведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента физлица могут переводить юрлицам до 200 тыс. рублей в течение календарного месяца. При этом должно быть соблюдено условие, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тыс. рублей.