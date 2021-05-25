Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен покинуть пост в июне 2022 года. Об этом он сообщил во вторник на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, передает ТАСС.

«Уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу», — сказал Титов.



Борис Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей указом президента от 22 июня 2012 года.