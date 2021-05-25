«Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Согласие», «Росгосстрах» и ВСК совместно с «АвтоВАЗом» запустили специальные программы «умного» страхования, основанного на данных о фактическом использовании транспортного средства, для автомобилей Lada, подключенных к телематической платформе Lada Connect, сообщается в пресс-релизе отечественного автопроизводителя.

В компании отмечают, что проект направлен на развитие рынка добровольного страхования автомобилей массового сегмента. Первым участником станет самый продаваемый в России автомобиль — Lada Granta.

Предполагается, что новые массовые программы сделают страхование доступнее. При покупке автомобилей, оснащенных Lada Connect, единовременная дополнительная скидка на полис каско составит 10%. Кроме того, владельцы «подключенных» автомобилей смогут получать дополнительную скидку при продлении договора страхования — до 30% в зависимости от качества вождения (скоринг вождения выполняется автоматически на основе данных телематики Lada Connect).

«Интеграция технологий Connected Car на этапе производства выполняет еще и важную социальную функцию, повышая доступность добровольного страхования. «Умное» страхование позволяет заметно снизить стоимость полиса. До этого момента его развитие, особенно в массовом сегменте, осложнялось тем, что затраты на установку оборудования могли себе позволить не все автовладельцы и страховые компании. Мы решили данную проблему на системном уровне», — рассказал вице-президент по продажам и маркетингу марки Lada Оливье Морне.

Работа Lada Connect основана на техническом решении компании «Лаборатория умного вождения», часть которого — телематическая платформа со специальной системой страхового скоринга, обрабатывающая данные о вождении и с согласия автомобилиста передающая их страховым компаниям. Автомобили Granta, подключенные к телематической платформе, уже доступны для заказа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и Пермском крае, а в ближайшие месяцы их можно будет приобрести у всех официальных дилеров.