Рынок не может удешевить сервисы в области банковских переводов самостоятельно из-за высокой концентрации этих сервисов в крупных банках, поэтому нужны такие решения Банка России, как Система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



«Учитывая степень концентрации, рыночные силы не справляются с удешевлением такого рода сервисов», — сказал он на встрече с депутатами думской фракции «Справедливая Россия».

«Я, к сожалению, вынужден констатировать, что с точки зрения концентрации конкурентной среды в области переводов ситуация у нас чрезвычайно тревожная», — заявил Швецов.

Он привел в пример статистику, согласно которой в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, 86% — на топ-5, в переводах — 71% приходится на лидера, 90% — на топ-5.

Таким образом, правило «конкуренция как движущая сила улучшения сервисов для населения» в этом случае не работает, добавил Швецов. Поэтому Банк России реализует собственные инфраструктурные инициативы: СБП и цифровой рубль. Широкое распространение Системы быстрых платежей приведет к снижению тарифов, отметил он.

«Мы считаем, что введение цифрового рубля радикальным образом снизит расходы граждан, предприятий на расчетно-кассовое обслуживание», — добавил первый зампред ЦБ.