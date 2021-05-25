Минфин России 26 мая проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, — 10 008 756 000 (десять миллиардов восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.