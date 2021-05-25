Банк «Санкт-Петербург» представил новый мобильный банк «БСПБ 2021». Как поясняют в кредитной организации, приложение предназначено «для удобного пользования финансовыми услугами, и только ими, исключая отвлечение на непрофильные услуги экосред».

«При разработке мобильного банка мы руководствовались целью создать легкий банк для финансов, где нет ничего лишнего: здесь нет непрофильных услуг или дополнительных функций. Это не экосреда, это настоящий мобильный банк, где ничего не отвлекает клиента от самой главной цели — доступно управлять своими финансами», — комментирует заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

В банке подчеркивают, что все опции были реализованы и внедрение новых продолжится с учетом пожеланий пользователей. На старте внедрен базис мобильного банка «БСПБ 2021» с самыми востребованными у пользователей функциями, а новые сервисы будут добавляться на основе обратной связи с клиентами через социальные сети банка, целевые опросы и почту мобильного приложения mobile@bspb.ru.

Главной особенностью своего мобильного банка 2021 года в «Санкт-Петербурге» называют интуитивно понятную и быструю навигацию. Любую операцию можно провести за минимальное количество шагов, все действия соответствуют привычным действиям в других приложениях или функциях смартфона. Акцент сделан на daily banking. «Все привычные клиенту повседневные операции выведены в стартовой версии: уже сейчас можно работать с текущими счетами и картами, вкладами и др. Отдельно реализован комплекс с платежами и переводами, где в один клик можно управлять самыми актуальными на сегодня операциями: [осуществить] перевод по номеру телефона (СБП), перевод между своими счетами, обмен валюты, перевод по номеру счета, автоплатежи и платеж по QR, платежи по всем видам услуг», — рассказали в финучреждении.

В числе прочего в мобильном банке «БСПБ 2021» предусмотрен новый формат оплаты при помощи высокоточного QR-сканера от российского разработчика систем искусственного интеллекта Smart Engines. Он используется для быстрой оплаты квитанций за ЖКУ, совершения налоговых и бюджетных платежей в рамках нового c2b-сервиса Системы быстрых платежей. «Уникальный сканер позволяет распознавать даже поврежденные коды и коды, выполненные с отклонением от стандартов. Алгоритмы устойчивы к перепаду освещения и ракурсу съемки и обеспечивают высокое качество расшифровки в том числе и пользователям бюджетных моделей телефонов», — указывают в банке.

Также в «БСПБ 2021» внедрен онлайн-чат. Поскольку клиент уже прошел идентификацию, общение с сотрудником банка будет носить персонифицированный характер с сохранением конфиденциальности данных, при этом все вопросы будут решены так же оперативно, как и в контактном центре, обещают в банке.

Кроме того, реализован «максимально удобный и быстрый вход» в мобильный банк: теперь для этого не нужен логин, можно войти по номеру телефона и паролю. Безопасность работы обеспечивается благодаря системе антифрод-защиты, следует из сообщения.



Стартовая версия мобильного банка для iOS и Android уже доступна для скачивания в App Store и Google Store. Текущая версия мобильного банка также останется доступной до конца 2021 года — в банке считают, что это даст клиентам возможность сравнить два приложения по удобству и скорости.