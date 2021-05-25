Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающий, в частности, перенос предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы .

«С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов Российской Федерации в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов. Соответственно, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов смогут быть заключены с надлежащей проработкой также в более ранний срок, что, в свою очередь, даст возможность для заключения контрактов до 1 января и позволит начать финансирование мероприятий с начала года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Кроме того, принятие федерального бюджета в более ранние сроки позволит до начала финансового года выпустить все необходимые для его исполнения правовые акты, в более ранние сроки довести до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и начать заключение государственных контрактов, а также других договоров с юридическими лицами. Для ускорения осуществления капитальных вложений предлагается исключить избыточное требование о представлении в Госдуму в составе документов и материалов к проекту бюджета информации о решениях о предоставлении земельных участков под строительство.

Также предлагается увеличить срок рассмотрения Госдумой изменений в федеральный закон о бюджете РФ с 25 до 30 дней. Это позволит более качественно рассматривать предлагаемые изменения, полагают авторы документа.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу данных положений с 1 января 2022 года.



Путин: часть коммерческих долгов регионов заместят бюджетными кредитами Нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает президент.

Также проектом закона предусматривается предоставление регионам бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Как сообщалось ранее, планируется выдавать такие кредиты по ставке не более 3% годовых на 15 лет. До конца 2023 года будет выделено инфраструктурных кредитов на общую сумму не менее 0,5 трлн рублей.

В числе приоритетных сфер для кредитования президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к Федеральному собранию назвал строительство автодорог, обходов городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное создание объектов туристической индустрии. Инфраструктурные кредиты будут предоставляться под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

Кроме того, речь идет о реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что меры, предусмотренные законопроектом, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. «То есть в 2021 году вместо того, чтобы возвращать эти средства, регионы страны смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан», — заявил парламентарий, чьи слова приводятся в релизе Думы.