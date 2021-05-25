Основные фондовые торги в России завершились в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,66% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 686,76 пункта. Индекс РТС повысился на 0,62%, оказавшись на отметке 1 580,69.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона. <…> В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (плюс 1,06%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи электроэнергетики (минус 1%)», — отметила незадолго до конца основной фондовой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Мировые фондовые индикаторы с начала дня повышались. В то же время нефть после утреннего роста стала сдавать позиции, ускорив снижение незадолго до нашего открытия. Несмотря на это, мы после кратковременного отката вернулись к росту. Позитивом по-прежнему выступает продолжающееся умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых ранее провоцировал распродажи на рынках из-за опасений более раннего ужесточения монетарной политики ФРС на фоне ускорения инфляции», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В лидерах по росту стоимости оказались обыкновенные акции СберБанка (плюс 2,1%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 1,75%), привилегированные акции СберБанка (плюс 1,69%), обыкновенные акции «ФосАгро» (плюс 1,6%), НЛМК (плюс 1,14%). Бумаги «Магнита» подорожали на 1,07%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали АДР Ozon (минус 3,76%), обыкновенные акции «Системы» (минус 2,61%), «РусГидро» (минус 2,25%), «Россетей» (минус 2,03%), ФСК ЕЭС (минус 1,88%). Акции «Норникеля» подешевели на 0,96%, бумаги «Газпрома» — на 0,47%, акции Мосбиржи — на 0,08%.

