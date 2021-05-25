Рубль продемонстрировал ограниченные разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,48 рубля, что примерно на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,89 рубля (плюс 14 копеек).

В ходе сессии было проведено около 37,1 тыс. сделок с долларом почти на 1,9 млрд долларов и 4,8 тыс. сделок с евро на 237 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,2—73,6 рубля за доллар и 89,69—90,08 рубля за евро.

В начале вечерней сессии доллар перешел к небольшому укреплению: так, на 19:10 курс составил 73,53 рубля (плюс 4 копейки).

«Расстановка сил в валютной секции не меняется уже несколько дней — у рубля как не было веских аргументов в пользу роста, так и нет. Нефть сохраняется слишком волатильной, чтобы опираться на нее, а проходящий сейчас налоговый период носит все же точечный характер», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Главным событием для российского рынка во вторник стало официальное подтверждение встречи российского и американского президентов, которая пройдет 16 июня в Женеве. Впрочем, событие не стало сюрпризом для инвесторов, уже давно отыгрывавших ослабление геополитической напряженности в ожидании встречи лидеров двух стран. В результате рубль не получил серьезного преимущества после публикации информации о встрече», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, в первой половине дня определенную поддержку российская валюта получала от остаточных продаж валютной выручки в рамках налогового периода (сегодня экспортеры перечисляют НДПИ, акцизы и НДС). Однако к окончанию недели поддержка данного фактора постепенно сойдет на нет, считает эксперт.



«Пока что в пользу рубля продолжают играть такие факторы, как глобальная коррекция доллара на ослаблении инфляционных ожиданий в США и надежды инвесторов на переговоры российского и американского президентов. Тем не менее укрепление рубля в сторону 73 по доллару встречает сильное сопротивление, и при любом удобном случае американская валюта может быстро вернуться к верхней границе диапазона 73,5—74 рубля», — добавляет Кравченко.