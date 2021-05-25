Фракция партии «Справедливая Россия» летом внесет в Госдуму законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем россиянам. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесем [законопроект] этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва», — сказал Миронов. «Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то, действительно, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране», — добавил он.

Миронов отметил, что средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов. Миронов напомнил, что фракция партии «Справедливая Россия» почти два года назад внесла законопроект «О фонде национального народосбережения».

«Сейчас в России действует Фонд национального благосостояния, куда идут все сверхдоходы от продажи наших углеводородов и лежат там мертвым грузом. На сегодняшний день это 13,5 триллиона рублей... если 90% направлять как раз в Фонд национального народосбережения, то оттуда и будет финансироваться тот самый справедливый базовый доход», — пояснил Миронов. Он добавил, что есть и идеи альтернативного бюджета, в частности, с введением государственной монополии на оборот и производство этилового спирта.

«Мы уверены, что идея такого дохода правильная, экономически, политически и социально она абсолютно рассчитана и просчитана. Дело только за политической волей у той политической силы, которая сможет провести закон в Госдуме восьмого созыва», — подчеркнул Миронов.



Он отметил, что в том числе с этой инициативой партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре. Как пояснили участники пресс-конференции, справедливый базовый доход — регулярная выплата со стороны государства гражданину. Справороссы предлагают начинать эти выплаты с наименее защищенных слоев населения и постепенно двигаться в сторону выплаты каждому россиянину. Речь идет о ежемесячной сумме примерно в 10 тыс. рублей, которая может закрыть базовые потребности человека.