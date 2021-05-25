Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформировании институтов развития. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Вносятся изменения в федеральный закон «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», которыми предусматривается установление порядка координации госкорпорацией развития деятельности институтов развития, права ВЭБа по реализации полномочий собственника имущества и учредителя, а также по проведению на основании решения правительства мероприятий по их реорганизации и ликвидации.

Кроме того, уточняется порядок участия ВЭБа в реализации проектов, имеющих общегосударственное значение для экономики РФ.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, позволят осуществлять единую политику управления институтами развития, координируемую из одного центра, и консолидировать их деятельность для достижения тех целей и задач, для которых они создавались и которые еще будут поставлены перед ними государством», — говорится в пояснительной записке к документу.



Кроме того, Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства наделяется правом осуществлять инвестирование или размещение временно свободных средств не только в депозиты, но и в субординированные депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством, а также в депозиты и субординированные депозиты ВЭБа.