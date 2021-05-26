Рубль немного укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,33 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,88 рубля (минус 15,5 копейки).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,3125—73,4725 рубля за доллар и 89,875—90,09 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.