В России хотят ввести эталонные тарифы на теплоснабжение — проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне, пишут «Известия» . Об этом рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям. В нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотных проектах, реализация их запланирована на 1 июля 2022 года.

Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. То есть сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки не получится. ФАС автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении, заявил Королев. По его словам, они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным.

В Минэнерго оценили возможный рост энерготарифов в 2021 году Показатель не превысит 5%, пообещали в министерстве.

Минстрой в целом поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, сказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя. В Минстрое также отметили, что готовы со своей стороны принять участие в дальнейшей проработке инициативы ФАС. Риски эталонного тарифа для бизнеса заключаются в том, что он может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий, а в случаях с низким тарифом — наоборот, покрыть все затраты компании, но оказаться менее выгодным для потребителя из-за усреднения этого показателя, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Наиболее эффективным для бизнеса было бы рыночное ценообразование, считает она.

Проект по внедрению эталонов может привести к росту затрат бизнеса — в основе методики могут оказаться вовсе не эталоны, а простое усреднение, причем далеко не самых лучших практик, отметили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». В ассоциации «Совет производителей энергии» добавили, что представители отрасли выполнили верификацию и тестовые расчеты разработанной ФАС методологии определения эталонных расходов на сбыт тепловой энергии. Методика расчета эталонов ФАС в целом показывает соответствие эталонов фактическим расходам на сбыт компаний, генераторы не увидели рисков роста тарифов для конечных потребителей, отметили в организации.