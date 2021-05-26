Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную Центробанком отчетность банковского сектора. На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли 15 млрд долларов.

Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это «дыра» в валютном балансе, пояснил начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.



Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — отметил Осадчий.

Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд, заключил он.