На рынке загородного жилья России сформировался дефицит ликвидного предложения — спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом, рассказали «Известиям» в отрасли. В I квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, в Новосибирске — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске — в 1,2 раза. Об этом рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения, отметил он. В числе самых дефицитных регионов — Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край.

По данным «Авито Недвижимости», в I квартале 2021 года спрос на покупку дач, домов, коттеджей и таунхаусов по стране увеличился на 24% год к году. При этом подавляющее большинство россиян отдавали предпочтение приобретению домов — их доля по итогам января – марта 2021-го составила 75% в общей структуре спроса. Среди регионов самое значительное снижение предложения загородной недвижимости зафиксировано в Калмыкии — в полтора раза, в Иркутской области — на 36%, в Республике Татарстан — на 34%, в Ульяновской области — на 32%, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

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Дефицит усугубляет низкая активность девелоперов, которые после долгих лет стагнации на загородном рынке не успели переориентироваться на строительство больших объемов — в элитном сегменте на загородном рынке Подмосковья за последние 3,5 года не появилось ни одного нового объекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Из-за дисбаланса спроса и предложения некоторые продавцы вторичной загородной недвижимости начали откровенно завышать стоимость своих объектов на 15–20% от существующих рыночных значений, сообщил Сауков.

По его прогнозу, с учетом сокращения объема предложения и растущей стоимости строительства дачи в этом году могут подскочить в цене на 10–12%. В нынешних условиях спрос будет постепенно увеличиваться, сдерживать его будет предложение с большим количеством неликвидных объектов, которые остаются в продаже, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.