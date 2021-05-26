📰 Центробанк ограничит выдачу ипотеки с низким взносом, пишут «Известия ». В России продолжает действовать программа льготной ипотеки, обсуждают и возможность ее продления. Однако на рынке уже есть признаки перегрева: заемщики излишне закредитованы и рискуют не справиться с долговой нагрузкой. Поэтому ЦБ решил ужесточить выдачу банками ипотечных займов c низким первоначальным взносом — ниже 20%. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, новые правила должны охладить пыл инвесторов, которые могут попасть в категорию недобросовестных заемщиков. Но также новация ограничит и рвение банков по привлечению сомнительных заемщиков после завершения госпрограммы. При этом на вопрос, что будет с ценами, аналитики отвечают, что рост уже достиг пика — новостройки за год подорожали на 25%. Однако и ожидаемое снижение спроса, и повышение коэффициентов не способны существенно затормозить рост цен на недвижимость.

📰 В рейтинге крупнейших эквайеров Европы в 2020 году российские банки укрепили позиции, пишет «Коммерсант ». Показатели банков других стран падали быстрее, поскольку в них условия локдаунов были более жесткими. Вместе с тем большая часть российских банков сократила обороты и в сегменте интернет-торговли, несмотря на его общий рост почти в 1,6 раза: значительный объем давали операции с низким чеком, которые не покрывали объемов предыдущего года даже при увеличении числа операций. Как пояснили изданию эксперты, в прошлом году в части эквайринга был сделан фокус на росте доходов, что привело к некоторому снижению оборотов и определенной доли неэффективных трансакций, при этом вырос общий портфельный доход.

📰 78% споров финомбудсмен решил в пользу банков, пишут «Известия ». В январе – марте этого года институт финомбудсмена, созданный для защиты прав потребителей финансовых услуг, из 502 решений принял в пользу клиентов банков лишь 112. Остальные 390 вынесены в защиту кредитных организаций, отмечает издание со ссылкой на Службу финансового уполномоченного. Как отметили опрошенные изданием эксперты, корень проблем — в низкой финансовой и правовой грамотности населения. Со временем и по мере роста финграмотности потребителей доля принятых к рассмотрению обращений будет расти, уверены в ЦБ. Говоря о сокращении разбирательств в судах в банковской сфере, там предложили судить по опыту урегулирования омбудсменом страховых споров, который привел к существенному снижению числа судебных дел на этом рынке.

📰 Частные инвесторы предпочитают разные БПИФы с валютными активами, пишет «Коммерсант ». Высокие темпы открытия новых брокерских счетов отразились и на рынке биржевых паевых фондов управляющих компаний. Все больше частных инвесторов покупают более одного фонда, используя их для диверсификации вложений. При этом наиболее высокими темпами растут вложения в паи фондов, ориентированных на зарубежные активы, которые позволяют снизить страновые и валютные риски. Во второй декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по объему средств населения приблизилась к 5% годовых, на 0,44 процентного пункта выше значений двухмесячной давности. Однако, как отметили опрошенные эксперты, дальнейший заметный рост ставок не ожидается, к тому же интерес к депозитам снизился из-за введения налога на доходы по крупным сбережениям. В таких условиях проникновение БПИФов на брокерские счета частных инвесторов продолжится. Вырастет и доля счетов, на которых будет два фонда и более, чему будет способствовать появление новых фондов.

📰 Замедление Google может повлиять на работу Интернета, пишут «Известия ». Если российские власти примут решение замедлить работу Google из-за плохой фильтрации запрещенного контента, на практике ограничение может нарушить работу других сайтов, а также Android-смартфонов, полагают опрошенные изданием специалисты. Они объясняют свои опасения недостаточной точностью инструментов Роскомнадзора, ссылаясь на опыт блокировки Telegram и замедления Twitter. Кроме того, вмешательство в сложную инфраструктуру Google чревато нарушением работы системы распределения трафика. Это может привести к перегрузке линий связи и вызвать сбои в функционировании Рунета.

📰 «Утконос» Алексея Мордашова создаст сеть вендинговых аппаратов, пишут «Ведомости ». Онлайн-гипермаркет «Утконос» будет продавать готовые блюда через микромаркеты (разновидность вендинговых аппаратов), отмечает издание со ссылкой на директора по развитию сервиса Михаила Часовникова. На первом этапе компания установит восемь таких автоматов: они появятся в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы. Если эксперимент окажется успешным, «Утконос» готов увеличить сеть до 100 точек и более.