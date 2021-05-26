Майкопбанк подал заявление о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление банка суд рассмотрит 28 июня.

Регулятор 2 апреля издал приказ об отзыве у этой кредитной организации лицензии. Как сообщал регулятор, Майкопбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Также он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Как заметил регулятор, более половины кредитного портфеля Майкопбанка составляли проблемные ссуды. ЦБ неоднократно направлял в адрес банка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Арбитражный суд Республики Адыгея рассмотрит 3 июня заявление ЦБ РФ о признании банкротом Майкопбанка.