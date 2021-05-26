Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,26% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 696,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,36% и равнялся 1 586,42 пункта.

Внешний фон сегодня складывается позитивным, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов: американские фьючерсы накануне нашего открытия прибавляют треть процента.

«В плюсе промышленные и драгоценные металлы, выше 68,5 доллара за баррель держится нефть. Поэтому у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое движение к отметке 3 700 пунктов, что создаст плацдарм для переписывания исторических максимумов в дальнейшем», — комментирует эксперт.