ВТБ снижает ставку по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти в банк на зарплатное обслуживание. Ставка для них снижается на 0,5 процентного пункта от базовых условий, до 7,9% годовых. При использовании электронных сервисов для оформления сделки ставка для них будет еще ниже — 7,6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Для того чтобы воспользоваться новыми условиями, необходимо заключить ипотечный договор и в течение трех месяцев после этого перевести зарплату в ВТБ. Чтобы снизить ставку до 7,6% годовых, необходимо воспользоваться сервисами электронной регистрации залога в Росреестре и сервисом безопасных расчетов (СБР)», — говорится в релизе.
Кредитное решение клиента действует четыре месяца, уточняют в банке.
Предложение для клиентов, желающих перейти на зарплатный проект в ВТБ, действует при оформлении заявки на ипотеку до 31 июля 2021 года.
Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой и ставки для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно.