ВТБ снижает ставку по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти в банк на зарплатное обслуживание. Ставка для них снижается на 0,5 процентного пункта от базовых условий, до 7,9% годовых. При использовании электронных сервисов для оформления сделки ставка для них будет еще ниже — 7,6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для того чтобы воспользоваться новыми условиями, необходимо заключить ипотечный договор и в течение трех месяцев после этого перевести зарплату в ВТБ. Чтобы снизить ставку до 7,6% годовых, необходимо воспользоваться сервисами электронной регистрации залога в Росреестре и сервисом безопасных расчетов (СБР)», — говорится в релизе.

Кредитное решение клиента действует четыре месяца, уточняют в банке.

Предложение для клиентов, желающих перейти на зарплатный проект в ВТБ, действует при оформлении заявки на ипотеку до 31 июля 2021 года.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой и ставки для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов группы ВТБ. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8% и 5,9% соответственно.