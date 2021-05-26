Через 2020 год российские страховщики прошли более чем достойно, несмотря на тревожные ожидания. После проседания во II квартале по итогам года объем взносов вырос на 4% и впервые превысил 1,5 трлн рублей. Суммарные выплаты потребителям составили 659 млрд рублей, что на 8% больше предыдущего года. Об этом сообщил в среду, 26 мая, на общем собрании членов Всероссийского союза страховщиков его председатель Игорь Юргенс.



«Главным драйвером роста в минувшем году вновь стало страхование жизни. Динамично росли виды страхования, связанные с кредитованием. А наиболее пострадали от пандемии, как и следовало ожидать, виды, напрямую связанные с предпринимательской активностью», — сообщил он.

При этом объем выплат по страховым случаям растет быстрее других макропоказателей (+8% за 2020 год, + 31% за последние пять лет). В страховании жизни выплаты увеличились почти вдвое: с 133,4 млрд рублей до 204,6 млрд. На 11% выросли выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней. Наибольший объем выплат приходится на ОСАГО: 137,6 млрд рублей за 2020 год и почти 800 млрд за пять лет. При этом в 2020 году судебные выплаты по ОСАГО сократились на 64%.

По словам главы ВСС, страховщики обеспечивают поступление более 2% всех уплачиваемых налогов в федеральный бюджет РФ и дают рабочие места 2,5% всего занятого населения РФ. Сектор дает более 2% всех налогов, уплачиваемых в государственный бюджет. Страховые компании активно инвестируют в госбумаги. На них приходится почти половина всех активов. Так, в 2019 году в ОФЗ было вложено более 250 млрд рублей.

«В текущем году мы ожидаем более равномерного и не менее поступательного развития рынка. Хотя видим и барьеры на этом пути. Что касается стихийных сил, таких как продолжающаяся пандемия, прогнозировать их влияние сложно. Но есть и рукотворные барьеры», — сообщил Юргенс, приводя пример, что с 1 июля должны вступить в силу новые требования Центробанка по обеспечению финансовой устойчивости. Для многих страховщиков, особенно небольших, это может стать очень серьезной проблемой. Кроме того, есть практически одновременно вступающие в силу новые нормы международных стандартов финансовой отчетности, которые могут затронуть даже крупные компании. Поэтому ВСС добивается двухгодичной отсрочки по требованиям к платежеспособности, чтобы вклад новых требований к расчету резервов успел нивелироваться.

«Другие значимые, по нашему мнению, аспекты законодательного и нормативного регулирования — это развитие конкурентной среды в банковском страховании, комплексное совершенствование системы финансового обеспечения деятельности туроператоров, запуск и реализация региональных программ страхования жилья», — дополнил он.