Банк России сообщил о назначении Максима Любомудрова директором департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями. Назначение вступит в действие с 27 мая, следует из релиза регулятора.
«Приказом председателя Банка России с 27 мая 2021 года директором департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями назначен Максим Германович Любомудров», — говорится в релизе.
Любомудров ранее занимал руководящие посты в банковской и аудиторской сферах, стаж работы на финансовом рынке — 25 лет.
Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин отметил: «Мы рассчитываем, что такой признанный профессионал, как Максим Любомудров, усилит нашу надзорную команду на одном из важнейших участков ее работы».