Российские банки выдали в апреле текущего года свыше 87 тыс. автокредитов — в шесть раз больше, чем в апреле 2020 года, когда начался первый локдаун. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с мартом 2021 года выдача увеличилась на 19%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных автокредитов, наибольший рост выдач в апреле по сравнению с мартом был в Самарской области (41%), Татарстане (35%) и Башкортостане (32%). Наименьший — в Москве (10%), Санкт-Петербурге (5%) и Нижегородской области (3%).

По сравнению с апрелем 2020 года наибольший рост выдач отмечался в Москве и Московской области (в 16 раз), Краснодарском крае (в 13 раз). Наименьший — в Оренбургской (в четыре раза), Новосибирской (в три раза) и Кемеровской (в два раза) областях.

«Рекордные выдачи автокредитов объясняются несколькими факторами. Во-первых, в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили, а граждане смогли удовлетворить отложенный спрос. Во-вторых, из-за сильного роста стоимости автомобилей увеличилась доля граждан, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.