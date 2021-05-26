Первые микрофинансовые организации (МФО) подключились к инфраструктуре цифрового профиля, который позволяет взаимодействовать с клиентами через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Граждане смогут через Интернет передавать сведения о себе в МФО для проведения идентификации и оценки кредитного риска при получении онлайн- и офлайн-займов, сообщает пресс-служба регулятора.

Год назад такую возможность получили клиенты банков и страховых организаций в ходе эксперимента Минцифры России и Банка России по запуску цифрового профиля граждан.

В ноябре 2020 года интеграция с сервисом стала доступной для операторов финансовых платформ и МФО. Кроме того, был расширен перечень сведений о клиентах, которые компании с согласия гражданина могут получить через инфраструктуру цифрового профиля.

Первыми из новых участников к сервису подключились МФО и уже предложили услугу по выдаче займов с использованием цифрового профиля на своих сайтах. Еще несколько участников рынка находятся в процессе присоединения.

«Большой интерес микрофинансовых организаций к сервису обусловлен желанием совершенствовать свои внутренние процедуры и повышать качество предоставляемых услуг, делая их доступными, удобными и безопасными для потребителей, — отметил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. — Поэтому мы поддерживаем дальнейшее развитие финансовых технологий в этом сегменте рынка».

«Подключение новых финансовых организаций к взаимодействию в рамках цифрового профиля гражданина на Госуслугах — еще один шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Сервис реализован с учетом всех необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Совершенствование цифрового профиля предполагает увеличение числа участников проекта, а также расширение перечня доступной через него информации как о гражданах, так и о юридических лицах.