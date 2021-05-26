По данным ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который он готовит для президента РФ Владимира Путина, 78,6% отечественных предпринимателей считают, что законодательство РФ не предоставляет гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, пишет РБК . Того же мнения придерживаются 60,8% адвокатов и юристов и 18,4% прокуроров. Титов ссылается на данные, полученные службой специальной связи и информации ФСО в ходе опроса, который проводился в марте 2021 года в 34 субъектах России.

Выяснилось, что 35% прокуроров считают заключение под стражу обвиняемых по экономическим уголовным делам оправданной мерой. С ними согласны 4,8% юристов и адвокатов. Среди последних 58% респондентов считают такую меру категорически неоправданной, с ними согласны 6,6% сотрудников прокуратуры. При этом 56,4% прокуроров и 35,6% юристов и адвокатов ответили, что арест по экономическим статьям УК допустим в исключительных случаях. Также 37,7% опрошенных полагают, что эти поправки на уголовное преследование бизнесменов никак не повлияли, 27,6% отметили положительное влияние, 3,6% опрошенных полагают, что изменения усугубили ситуацию.

Помимо данных ФСО доклад Титова президенту также будет содержать данные из обращений от бизнесменов, поступивших в аппарат уполномоченного. Около 30% из них касаются уголовного преследования предпринимателей, и большинство из них, как и ранее, проходят по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). Титов отмечает необоснованное избрание жестких мер пресечения во время следствия, его обвинительный уклон, а также приостановку дел в отношении предпринимателей, которые уехали за рубеж, в случаях когда можно расследовать дело в их отсутствие и заочно вынести приговор.

Чтобы остановить эти негативные тенденции, бизнес-омбудсмен предлагает: привлекать к ответственности силовиков и судей, принимающих необоснованные решения об арестах по делам о предпринимательстве; учитывать наличие и результат гражданских споров при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; ввести административную преюдицию по ряду статей УК; ввести институт заключения защиты — особого документа, который составлялся бы адвокатами в конце следствия и направлялся бы прокурору на подпись вместе с обвинительным заключением; снизить максимальный срок лишения свободы (а заодно и категорию тяжести) по налоговым преступлениям; распространить на подсудимых действие перечня диагнозов, препятствующих содержанию под стражей; создать институт следственных судей; ввести контроль над обоснованностью отказов по ходатайствам защиты в суде; передать в компетенцию прокурора вопрос о возможности приостановления следствия в связи с розыском обвиняемого; ограничить максимальный срок паузы в расследовании.