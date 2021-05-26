В России в апреле 2021 года выдано 105,8 тыс. автокредитов, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных автокредитов выросло в 5,2 раза. Об этом свидетельствуют данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Такой рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, говорится в сообщении.

Объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным «Автостата», в апреле 2021 года вырос на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 169,7 тыс. единиц. По сравнению с результатом годичной давности рынок увеличился в 3,1 раза.

Наибольшее количество автокредитов выдано в Москве (8,9 тыс. ед.), Московской области (6,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (6,3 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,1 тыс. ед.) и Краснодарском крае (4,4 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов продемонстрировали Самарская область (+46%), Чувашская Республика (+40,2%), Республика Татарстан (+32,2%), Пермский край (+30,3%) и Республика Башкортостан (+28,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в апреле по сравнению с мартом выросла на 5,8% и 3,7% соответственно.