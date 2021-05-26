Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении два закона, которыми за незаконную выдачу займов повышается административная и вводится уголовная ответственность. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

«Законом, принятым в третьем чтении, повышается административная ответственность за профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это права», — сообщает Госдума.

За незаконную выдачу займов для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для предпринимателей без юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток; для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток.

За повторное нарушение будут грозить более высокие штрафы: для должностных лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей; для предпринимателей без юрлица — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток; для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Если лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает их незаконную выдачу, то в таких случаях будет предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Кредитор сможет быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместит нанесенный ущерб, а также перечислит в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба», — уточняется в документе.

Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.