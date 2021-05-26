Общественный омбудсмен в сфере МСП Анастасия Татулова предложила ввести механизм налоговой лояльности для российских компаний, по которому они будут иметь гарантированную помощь от государства в сложные времена. Об этом говорится в ее докладе, посвященном развитию сектора, который представлен бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.

«Ввести механизм налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих свои налоги. Такие компании «со стажем» должны иметь гарантированную помощь от государства в сложные для них времена — своеобразные «больничные» для бизнеса», — говорится в докладе. По мнению Татуловой, эта мера «ни в коем случае не исключает необходимость мер поддержки для стартапов, а, скорее, дополняет их».

Общественный омбудсмен предложила системно работать над повышением уровня доверия между населением, бизнесом и властью. В частности, «продолжить тенденцию максимального упрощения взаимодействия бизнеса и власти, ярко проявившуюся в результате прошлогодней трансформации». «Получение государственной поддержки в один клик, без сбора дополнительных документов (как в случае дополнительных выплат семьям с детьми в условиях пандемии), повышает доверие граждан и бизнеса к власти, так как правительство РФ само делает первый шаг навстречу гражданам и предпринимателям, отказавшись от дополнительных бюрократических проверок, упростив процедуру представления помощи», — отмечается в докладе.

Также она выступила за «устойчивость правовых конструкций, стабильность и предсказуемость правовых условий для повышения уверенности бизнеса в завтрашнем дне». «Нужно минимизировать случаи одностороннего пересмотра условий со стороны государства. Это способствует укреплению доверия людей к бизнес-среде», — указано в документе.