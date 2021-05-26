Восстановление российской экономики после кризиса на фоне пандемии проходит лучше ожиданий. Об этом в среду заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24» .

«Экономика восстанавливается. Динамика восстановления даже чуть лучше наших ожиданий, мы это видим по очень разным показателям», — сказал он.

Министр также добавил, что восстановление в сфере экономики происходит в широком перечне отраслей. «Для нас один из ключевых показателей — это восстановление в секторе малого и среднего бизнеса. То, что мы на сегодняшний момент видим по данным контрольно-кассовой техники, по данным статистики занятых в секторе МСП, мы видим, что все тенденции у нас в положительной зоне», — отметил он.