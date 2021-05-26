Московская биржа 1 июня планирует допустить к торгам 20 иностранных акций, среди которых акции Zoom, Western Digital, Virgin Galactic. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.



«В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 144. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов», — сказано в релизе.

Торги акциями иностранных эмитентов на Мосбирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Мосбиржи с участием квалифицированного центрального контрагента (НКЦ) и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала (по американским бумагам — в долларах США).

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.