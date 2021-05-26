Банк России установил официальные курсы валют на 27 мая.
Курс доллара вырос на 7,74 копейки, составив 73,4737 рубля (73,3963 рубля на 26 мая). Курс евро снижен на 1,53 копейки до 89,9392 рубля (89,9545 рубля на 26 мая).
На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,63 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 90,08 рубля (плюс 4 копейки).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,26—73,68 рубля за доллар и 89,79—90,17 рубля за евро.