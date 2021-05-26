Банк России в среду, 26 мая, вынес постановления о привлечении четырех банков к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановления вынесены в отношении Альфа-Банка, банка «Открытие», Тинькофф Банка и МТС Банка по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

В МТС Банке, комментируя публикацию ЦБ, подчеркнули, что кредитная организация неукоснительно соблюдает все требования законодательства РФ. «Банк не запрашивает кредитные истории граждан без их ведома. Запросы в БКИ идут только по тем гражданам, которые сами обращаются в МТС Банк через цифровые каналы», — отметили в пресс-центре финучреждения.

«Мы предоставили клиентам упрощенную процедуру для быстрого и удобного оформления кредитов через цифровые каналы, в связи с чем регулятор обратил наше внимание, что таким образом невозможно подтвердить тот факт, что банк получил от клиента согласие на запрос его кредитной истории в БКИ», — пояснили в МТС Банке.



«До конца 2021 года МТС Банк внесет соответствующие изменения в процесс оформления и хранения кредитных заявок, — сообщили в кредитной организации. — Мы настроены оставить процесс оформления кредита максимально удобным для клиентов и при этом обязательно учитывающим все требования законодательства в части кредитных историй».