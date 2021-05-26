Число обращений к финансовому уполномоченному по спорам клиентов страховщиков ОСАГО в I квартале 2021 года сократилось на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 31043, сообщили в Службе обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

В I квартале 2020 года в Службу финансового уполномоченного поступило 42 тыс.958 обращений по спорам в ОСАГО. Количество обращений в этом сегменте в I квартале текущего года — минимальное по сравнению с квартальными данными за все время действия института финансового уполномоченного, отметили в пресс-службе финансового омбудсмена.

Так, в III квартале 2019 года в службу поступило 35 тыс.648 обращений по ОСАГО, в IV квартале — 49 тыс. 110 обращений, во II квартале 2020 года — 34 тыс. 641 обращение, в III квартале 2020 года — 39 тыс. 976 обращений, в IV квартале 2020 года — 37 тыс. 755 обращений.

По словам финансового уполномоченного Светланы Никитиной, ОСАГО — наиболее распространенный вид страхования. И в этом сегменте традиционно наблюдается наибольшее количество споров. По итогам I квартала 2021 года доля обращений по ОСАГО в общем количестве обращений составила 70% против 87% годом ранее.

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«За последние годы в регулировании ОСАГО произошло много изменений, и сейчас это дает положительный эффект, в том числе отражается на количестве спорных ситуаций. Кроме того, позитивные изменения связаны с одной из задач, ради которых создавался институт досудебного урегулирования споров, а именно разрешение разногласий на этапе претензионного порядка, когда страховая компания проявляет клиентоориентированность и не доводит ситуацию до момента, когда спор поступает на рассмотрение финансовому уполномоченному», — говорит Никитина.

При этом основные споры в ОСАГО связаны с тем, что потребитель не согласен с размером страховой выплаты, отказом в выплате или сроками выплаты возмещения, добавила она.