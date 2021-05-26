Согласно прогнозам Всемирного банка, средняя цена нефти в 2021 году составит 56 долларов США за баррель, а в 2022 году — 60 долларов за баррель, говорится в докладе организации. Эти показатели близки к среднему значению цен за период с 2016 по 2019 год. Предыдущий прогноз по цене на нефть на 2021 год составлял 44 доллара, на 2022 год — 50 долларов за баррель.

Также эксперты Всемирного банка ожидают продолжения постепенного роста спроса на нефть, чему будет способствовать расширение масштабов вакцинации. Спрос будет в основном удовлетворен за счет увеличения объемов добычи странами группы ОПЕК+. «В настоящее время группа намеревается увеличить объемы добычи на 0,35 млн баррелей в сутки в мае и июне и дополнительно на 0,45 млн баррелей в сутки в июле; при этом на протяжении этого периода Саудовская Аравия также будет постепенно отказываться от своего дополнительного добровольного сокращения объема добычи в 1 млн баррелей в сутки», — говорится в докладе.

Даже при таком увеличении объемов добычи у группы все еще будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что, как ожидается, ограничит любой дальнейший рост цен, отмечают эксперты. Также, по их мнению, неожиданно высокий рост цен может повлечь за собой увеличение сланцевой добычи в США.