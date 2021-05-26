Чистая прибыль госкомпании «ДОМ.РФ» по МСФО за три месяца 2021 года составила 7,3 млрд рублей. Это на 6,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в организации.

Согласно данным отчетности, приведенным в релизе, рентабельность собственных средств госкомпании составила 20,4%, увеличившись на 19,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Достаточность собственных средств по состоянию на 31 марта 2021 года составила 24% при установленном нормативе финансовой устойчивости группы на уровне 11,5%.

«По итогам первого квартала 2021 года чистая прибыль компании составила 7,3 миллиарда рублей. Такая динамика обеспечена за счет развития основных направлений деятельности «ДОМ.РФ» — проектного финансирования, ипотечного кредитования и секьюритизации. Существенный вклад в рост финансовых результатов внесло предоставление земельных участков для целей жилищного строительства», — прокомментировал итоги генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Чистые процентные доходы компании за первые три месяца 2021 года составили 7,747 млрд рублей, увеличившись на 2,961 млрд рублей, или 61,9%, по отношению к трем месяцам 2020 года. В госкомпании поясняют, что изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом чистой процентной маржи на 41 базисный пункт, с 2,1% за три месяца 2020 года до 2,5% за три месяца 2021 года, на фоне незначительного сокращения процентных активов — на 4,132 млрд рублей, или 0,3%.

«Рост показателей по отношению к первому кварталу 2020 года предсказуем — на начало прошлого года пришелся основной эффект пандемии. Более показательным является прирост по отношению к четвертому кварталу 2020 года (на 9,7%) и по отношению к первому кварталу 2019 года (в 2,4 раза). С начала года мы увеличили объем кредитных лимитов, открытых застройщикам, на 11,1% — с 1,08 триллиона до 1,2 триллиона рублей», — сообщил финансовый директор «ДОМ.РФ» Виктор Шлепов.

В течение трех месяцев 2021 года наблюдалось снижение средней доходности активов, приносящих процентный доход (c 7,9% за три месяца 2020 года до 7,8% за три месяца 2021 года), и средней стоимости заимствования (c 6,4% за три месяца 2020 года до 5,7% за три месяца 2021 года).

Отношение административно-хозяйственных расходов к средним активам за три месяца 2021 года составило 1,6%, снизившись на 0,2 п. п., или 11,1%, по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

В числе прочего сообщается, что договорные и условные обязательства компании на 31 марта 2021 года составили 1 трлн 131,829 млрд рублей, увеличившись с начала года на 114,366 млрд рублей, или 11,2%, преимущественно в связи с ростом обязательств по неиспользованным кредитным линиям по проектному финансированию жилищного строительства.

Собственные средства «ДОМ.РФ» на 31 марта 2021 года составили 146,731 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,032 млрд преимущественно за счет чистой прибыли за три месяца 2021 года.