МКБ Private banking расширяет спектр нефинансовых сервисов и предлагает своим клиентам услуги Family Office. Данное решение принято в рамках новой стратегии, которую подразделение по работе с состоятельными клиентами представило в начале года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиентам доступны услуги по сопровождению личных активов: налоговое и юридическое консультирование, создание трастовых структур, помощь в приобретении и управлении иностранной и российской недвижимостью, наследственное планирование. Также Family Office решает нефинансовые вопросы всех членов семьи: страхование жизни, визовая поддержка, подбор образовательных курсов, школ, университетов, арт-банкинг, а также полный спектр услуг lifestyle», — говорится в релизе.

МКБ Private banking специально для Family Office сформировал пул партнеров по принципу отбора компаний с наилучшей репутацией и наиболее высоким качеством продуктов и услуг.



«За счет собственной экспертизы, доступа к сервисам группы, а также сервисам линейки партнеров мы обеспечим полный комплекс нефинансовых услуг для наших клиентов по принципу единого входящего окна», — отметил директор департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ Юрий Бабин.



