Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Москве на ВДНХ центр обучения бизнес-навыкам и компетенциям для всех возрастных категорий граждан «Бизнес.Техноград», сообщает ТАСС .

«Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Есть на Покровке дом предпринимателей, где проводятся большие официальные мероприятия, здесь «Техноград», который дает образование по самым ведущим требованиям специальностей в городе... Сегодня в этом замечательном месте открываем еще один такой большой корпус, где обучение профессии будет обучением бизнеса», — добавил он.

Всего в Москве, по данным мэрии, насчитывается 764 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (примерно 13% от всех малых и средних предприятий России). В этой сфере занят каждый третий житель города — более 3,5 млн человек, включая ИП.

«Бизнес.Техноград» — новый центр обучения предпринимательству для разных категорий граждан, начиная со школьников. Центр является частью образовательного комплекса «Техноград», где любой желающий может пройти обучение или повысить квалификацию по 42 профессиям. В составе комплекса есть еще пять корпусов: «Сервис.Техноград», «Арт.Техноград», «Цифра.Техноград», «Урбан.Техноград» и «Пром.Техноград».